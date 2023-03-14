Плотницкий бьет рекорды: Перуджа без поражений выиграла регулярный сезон Суперлиги Италии

"Дьяволы" не знают себе равных на внутренней арене, деклассировав всех своих соперников. Важную роль в лидерстве Перуджи играет капитан сборной Украины.

Невероятный сезон Перуджи

В чемпионате Италии подошел к завершению регулярный сезон Суперлиги, пишет 24 канал. В последнем туре Перуджа уверенно обыграла чемпиона трех последних сезонов Любе Чивитанову (3:0).

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Это позволило команде Олега Плотницкого молниеносно завершить регулярную часть. "Дьяволы" выиграли все 22 поединка, набрав 65 очков из возможных 66-ти, опередив ближайшего преследователя на 21 балл.

Таким образом Перуджа установила рекорд по количеству очков в новейшей истории Суперлиги. Ранее выиграть все 22 поединка регулярного сезона удавалось только Торино в сезоне 1980-1981.

Как выступает Плотницкий

На этом сезон не завершен. Теперь восемь лучших команд "регулярки" сыграют в плей-офф за чемпионство. Соперником Перуджи станет Милан.

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Команды будут играть до трех побед. Первая встреча – 19 марта. К слову, чемпион трех последних чемпионатов Любе Чивитанова занял лишь четвертое место.

Что касается Плотницкого, то в 22 матчах он принес свои команде 190 очков. Также на его счету 31 эйс и 14 блоков. Самым результативным для Олега стал матч 2 тура против Сиены (20 баллов).