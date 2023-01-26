Интересно, что на официальных сайтах турецкого коллектива гуляла информация, что Полуяну в клуб переходить запретила ФПУ. Федерация же опровергает эту "утку" и отмечает, что на выбор волейболиста никто не влиял.

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Недружелюбие украинца

Тимофей собирался перейти в Хекимоглу по завершению контракта с китайским Баодином. Турки уже договорились о трансфере украинца, но Полуян в последний момент отказался от сделки. Все потому, что за Хекимоглу выступает враждебный россиянин Алексей Налобин.

Однако представители Хекимогла убеждали Полуяна, что россиянин в ближайшее время покинет их команду. Украинец согласился присоединиться к клубу, но по приезду в расположение команды отметил, что Налобин еще является частью коллектива и не собирается его покидать. После этого Полуян окончательно разорвал соглашение с турками.

Хекимоглу сначала требовал уплаты отступных в размере 10 тысяч евро, но впоследствии сторонам удалось разойтись цивилизованно. Полуян уже нашел себе новый клуб в той же Турции. Украинец будет выступать за одного из лидеров чемпионата Аккус.