Неймовірний сезон Перуджи

В чемпіонаті Італії підійшов до завершення регулярний сезон Суперліги, пише 24 канал. В останньому турі Перуджа впевнено переграла чемпіона трьох останніх сезонів Любе Чівітанову (3:0).

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Це дозволило команді Олега Плотницького блискавично завершити регулярну частину. "Дияволи" виграли усі 22 поєдинки, набравши 65 очок із можливих 66-ти, випередивши найближчого переслідувача жа на 21 бал.

Таким чинм Перуджа встановила рекорд за кілкістю очок в новітній історії Суперліги. Раніше виграти всі 22 поєдинки регулярного сезону вдавалося лише Торіно аж у сезоні 1980-1981.

Як виступає Плотницький

На цьому сезон не завершений. Тепер вісім найкращих команд "регулярки" зіграють у плей-офф за чемпіонство. Суперником Перуджи стане Мілан.

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Команди будуть грати до трьох перемог. Перша зустріч – 19 березня. До слова, чемпіон трьох останніх чемпіонатів Любе Чівітанова посів лише четверту сходинку.

Що стосується Плотницького, то у 22 матчах він приніс свої команді 190 очок. Також на його рахунку 31 ейс та 14 блоків. Найрезультативнішим для Олега став матч 2 туру проти Сієни (20 балів).