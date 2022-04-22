Перспективы очень туманны, – биатлонист Пидручный не исключает варианта окончания карьеры.

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал о будущих спортивных планах. Биатлонист не исключает, что отложит винтовку и лыжи в сторону.

Пидручный: У меня было буквально несколько тренировок

Лидер мужской команды пока неуверенно говорит о выступлениях в следующем сезоне. Дмитрий Пидручный признался, что с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину провел всего несколько тренировок.

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В первый месяц уроженец Тернополя сменил биатлон на службу, где не ходил на тренировку, а наряды и патрулирование.

Даже если я останусь на следующий сезон, то перспективы очень туманны. С 24 февраля у меня было буквально несколько тренировок. Первый месяц я был в казарме и ходил в наряды. Успел переболеть ководом. Не хочу, чтобы это выглядело как я жалуюсь, но такие сейчас реалии. Последние две недели у меня появился более-менее нормальный график,

– рассказал биатлонист.

Напомним, что Пидручный сначала войны стал на службу в части Нацгвардии в Тернополе.

Недавно появилась информация, что Дмитрий будет подавать свою кандидатуру на выборы нового президента Федерации биатлона Украины.

Пидручный – один из самых титулованных мужчин-биатлонистов Украины. В 2019 году стал чемпионом мира по преследованию. В 2020-м стал чемпионом Европы в Раубичах (смешанная эстафета).