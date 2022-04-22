Підручний: У мене було буквально декілька тренувань

Лідер чоловічої команди наразі невпевнено каже про виступи у наступному сезоні. Дмитро Підручний зізнався, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну провів лише декілька тренувань.

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У перший місяць уродженець Тернополя змінив біатлон на службу, де не ходив на тренування, а у наряди та патрулювання.

Навіть якщо я залишуся на наступний сезон, то перспективи дуже туманні. Від 24 лютого у мене було буквально декілька тренувань. Перший місяць я перебував у казармі і ходив у наряди. Встиг перехворіти на ковід. Не хочу, щоб це виглядало наче я скаржуся, але такі зараз реалії. Останні два тижні у мене з’явився більш-менш нормальний графік,

– розповів біатлоніст.

Нагадаємо, що Підручний спочатку війни став на службу у частині Нацгвардії в Тернополі.

Нещодавно з'явилась інформація, що Дмитро подаватиме свою кандидатуру на вибори нового президента Федерації біатлону України.

До слова. Підручний – один із найтитулованіших чоловіків-біатлоністів України. У 2019 році став чемпіоном світу у переслідуванні. У 2020-му став чемпіоном Європи у Раубічах (змішана естафета).