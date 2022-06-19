Вторая подряд награда для Радивилова
Игорь Радивилов торжествовал в упражнениях на кольцах. Для него это второй старт в нынешнем сезоне, пишет 24 канал.
До речі Радівілов здобув "золото" на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Хорватії
На предварительном этапе он также не оставил шансов своим соперникам в финале в опорном прыжке.
Одним из преимуществ украинца в упражнениях на кольцах была сложность программы. У украинского гимнаста программа была самой сложной, за что получила отметку 6.
Американец Райли Лусом занял второе место, а представитель Канады Феликс Блэкваяр получил бронзовую награду.
Призеры упражнениях на кольцах:
Игорь Радивилов (Украина) – 14.050
Райли Лус (США) – 13.700
Феликс Блэквояр (Канада) – 13.450
Что известно о гимнасте
- Радивилов является бронзовым призером Олимпийских игр-2012 в опорном прыжке.
- 29-летний спортсмен трижды побеждал на чемпионатах мира и четырежды на чемпионате Европы.