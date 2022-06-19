Вторая подряд награда для Радивилова

Игорь Радивилов торжествовал в упражнениях на кольцах. Для него это второй старт в нынешнем сезоне, пишет 24 канал.

До речі Радівілов здобув "золото" на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Хорватії

На предварительном этапе он также не оставил шансов своим соперникам в финале в опорном прыжке.

Одним из преимуществ украинца в упражнениях на кольцах была сложность программы. У украинского гимнаста программа была самой сложной, за что получила отметку 6.

Американец Райли Лусом занял второе место, а представитель Канады Феликс Блэкваяр получил бронзовую награду.

Призеры упражнениях на кольцах:

Игорь Радивилов (Украина) – 14.050

Райли Лус (США) – 13.700

Феликс Блэквояр (Канада) – 13.450

Интересно! Радивилов завоевал первое "золото" Украины за последние три года в упражнениях на кольцах на уровне Кубка мира/Кубка мирового вызова. В последний раз ему это удавалось в 2019 году на этапе в венгерском Сомбатхее.

Что известно о гимнасте