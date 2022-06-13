Первая награда украинца после ЧМ-2021

Игорь Радивилов – первую награду в нынешнем сезоне. Украинец выиграл "золото" в финале в опорном прыжке, защитив титул, который он завоевал в Осиеке, пишет 24 канал.

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Радивилов квалифицировался в финал с первого места со средним баллом 14.95. Оба прыжка он выполнял со сложностью 5.6.

В финале его оценка была чуть ниже – 14.866, однако этого хватило для победы.

Украинский гимнаст обошел восьмикратного панамериканского чемпиона, бразильца Кайо Соузу (14.616) и двукратного призера чемпионатов Европы, турка Адема Азила (14.483).

Украинец мог получить еще одну награду на другом коронном снаряде – кольцах. Он остановился в шаге от медали, показав пятый результат в финале. Игоря обошли Азил (14.9), Соуза (14.733), азербайджанец Никита Симонов (14.633) и еще один турок, чемпион мира-2019 Ибрагим Чолак (также 14.633).

В Хорватии Украину представлял еще один атлет – Петр Пахнюк. Гимнаст закончил свое выступление без медали.

Пахнюк также остановился в шаге от пьедестала, но в финале в свободных упражнениях, где занял 4-е место.

Что известно о гимнастах