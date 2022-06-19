Друга поспіль нагорода для Радівілова

Ігор Радівілов тріумфував у вправах на кільцях. Для нього це лише другий старт у нинішньому сезоні, пише 24 канал.

До речі Радівілов здобув "золото" на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Хорватії

На попередньому етапі він також не залишив шансів своїм суперникам у фіналі в опорному стрибку.

Однією з переваг українця у вправах на кільцях була складність програми. В українського гімнаста програма була найскладнішою, за що отримала оцінку 6.

Американець Райлі Лусом посів другу сходинку, а та представник Канади Фелікс Блекваяр здобув бронзову нагороду.

Призери вправах на кільцях:

Ігор Радівілов (Україна) – 14.050 Райлі Лус (США) – 13.700 Фелікс Блекваяр (Канада) – 13.450

Цікаво! Радівілов виборов перше "золото" України за останні три роки у вправах на кільцях на рівні Кубка світу/Кубка світового виклику. Востаннє йому це вдавалося у 2019 році на етапі в угорському Сомбатхеї.

Що відомо про гімнаста