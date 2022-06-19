Друга поспіль нагорода для Радівілова

Ігор Радівілов тріумфував у вправах на кільцях. Для нього це лише другий старт у нинішньому сезоні, пише 24 канал.

До речі Радівілов здобув "золото" на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Хорватії

На попередньому етапі він також не залишив шансів своїм суперникам у фіналі в опорному стрибку.

Однією з переваг українця у вправах на кільцях була складність програми. В українського гімнаста програма була найскладнішою, за що отримала оцінку 6.

Американець Райлі Лусом посів другу сходинку, а та представник Канади Фелікс Блекваяр здобув бронзову нагороду.

Призери вправах на кільцях:

  1. Ігор Радівілов (Україна) – 14.050
  2. Райлі Лус (США) – 13.700
  3. Фелікс Блекваяр (Канада) – 13.450

Що відомо про гімнаста

  • Радівілов є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку.
  • 29-річний спортсмен тричі перемагав на чемпіонатах світу та чотири рази на чемпіонаті Європи.