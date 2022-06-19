Друга поспіль нагорода для Радівілова
Ігор Радівілов тріумфував у вправах на кільцях. Для нього це лише другий старт у нинішньому сезоні, пише 24 канал.
До речі Радівілов здобув "золото" на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики у Хорватії
На попередньому етапі він також не залишив шансів своїм суперникам у фіналі в опорному стрибку.
Однією з переваг українця у вправах на кільцях була складність програми. В українського гімнаста програма була найскладнішою, за що отримала оцінку 6.
Американець Райлі Лусом посів другу сходинку, а та представник Канади Фелікс Блекваяр здобув бронзову нагороду.
Призери вправах на кільцях:
- Ігор Радівілов (Україна) – 14.050
- Райлі Лус (США) – 13.700
- Фелікс Блекваяр (Канада) – 13.450
Що відомо про гімнаста
- Радівілов є бронзовим призером Олімпійських ігор-2012 в опорному стрибку.
- 29-річний спортсмен тричі перемагав на чемпіонатах світу та чотири рази на чемпіонаті Європи.