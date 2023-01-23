Нового члена тренерского штаба Перицу Огненовича футболистам Металлист представили в первый день тренировочных сборов в Турции 22 января. Однако этим именно он будет заниматься, в сообщении клуба не указано. На сайте клуба в разделе тренеров его тоже пока нет.

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Перица Огненович является воспитанником клуба Младост Гоша. Однако в 17 лет он привлек к себе внимание представителей Црвены Звезды, куда и перешел летом 1994 года. И с этой командой выиграл чемпионат Югославии и трижды – кубок.

В 1995 году дебютировал за сборную Югославии. И с ней уехал на ЧМ-1998 во Франции. Там сыграл в трех матчах, но на поле выходил только на замену. И больше в сборную не вызывался.

Тем не менее, летом 1999 года перешел в мадридский Реал. Правда, за 2,5 года в клубе сыграл лишь в 22 матчах, в которых забил один гол. Но это не помешало ему официально стать победителем чемпионата Испании и выиграть Лигу чемпионов со "сливочными". Но если в Лиге чемпионов он сыграл 15 минут за два матча, когда Реал стал чемпионом, то в Ла Лиге ситуация другая. Реал стал чемпионом Испании в сезоне 2000/2001, когда Огненович не то, что не сыграл ни минуты за команду, но и в заявку на игры чемпионата не попал ни разу.

В августе 2001 года он расторг контракт с Реалом. Но новый клуб так и не нашел. И только в январе 2002 года он перешел в немецкий Кайзерслаутерн. Но там до конца сезона сыграл всего в трех матчах.

Вновь пробыв определенный период без клуба, в январе 2003 года он отправился на пробы в китайский Далянь Шидэ. Он пробыл в этом клубе всего около двух месяцев.

В ноябре 2003 года подписал контракт с киевским Динамо. В Киеве серб тоже не долго задержался – четыре матча и один забитый гол в кубковой игре, звание чемпиона Украины. Большую часть времени он проводил в дубле.

Через год он переходит во французский Анже, выступавший во втором дивизионе Франции. Там он задержался тоже ненадолго – только к лету 2005 года, после чего отправился в Малайзию в клуб Селангор.

Через год – снова новый клуб – его подписывает греческий Эрготелис. Здесь он задерживается уже на два года. Дальше в его карьере последовал еще один греческий клуб Каллитея. Летом 2009 года подписал контракт с сербской Ягодиной, где через два года и закончил карьеру.

В 2015 году приступил к тренерской карьере. Начал работать в молодежной академии Црвены Звезды. В феврале 2017 был назначен тренером национальной сборной Сербии U-17 лет. Он сумел вывести эту команду на Чемпионат Европы 2017 в Хорватии. Но там из группы его сборная не вышла. После этого Огненович стал тренером сборной Сербии U-18 и был уволен с этой должности в августе 2018 года.

В марте 2020 года он возглавил боснийский клуб Звиезда 09. В январе 2023 года вошел в тренерский штаб харьковского Металлиста.