В конце первого тайма на скамейке для запасных кому-то стало плохо. Медики обеих команд направились туда, чтобы оказать помощь.

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Этот поступок не остался без внимания арбитра встречи Катарины Кампуш. Она показала медикам обеих команд по белой карточке, чем вызвала удивление у них. Ведь обычно карточки показывают как наказание за определенный поступок во время футбольного матча. Однако не в этот раз. Белая карточка – часть новой инициативы в Португалии, которую показывают для признания и похвалы клубов за честную игру.

Правила футбола предусматривают наказание для участников футбольного матча (футболиста, тренера или представителя тренерского штаба) в виде желтой и красной карточки. Однако после желтой карты футболист может продолжить матч. Красная карта означает удаление до конца матча. За две желтые карты в матч футболист получает красную карточку. И покидает поле. Они были введены в 1970 году и впервые были использованы на чемпионате мира в Мексике.

Однако правила футбола постоянно дополняются. В 2015 году тогдашний президент УЕФА Мишель Платини предложил ввести белую карточку. Однако она имела другое значение, чем ее в 2023 году использовали в Португалии. Платини предлагал, что белая карточка должна была быть между желтой и красной – она предусматривала удаление футболиста с поля, но не до конца матча, а всего на 10 минут. Но такая инициатива не была введена.

В качестве поощрения клубов за "фэйр-плей" предлагалось использовать карточку зеленого цвета. Однако в Португалии решили использовать белый цвет.