Нового члена тренерського штабу Періцу Огнєновіча футболістам Металіст представили в перший день тренувальних зборів в Туреччині 22 січня. Однак цим саме він буде займатися, в повідомленні клубу не вказано. На сайті клубу в розділі тренерів його теж поки немає.

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Періца Огнєновіч є вихованцем клубу Младост Гоша. Однак же в 17 років він привернув до себе увагу представників Црвени Звезди, куди й перейшов влітку 1994 року. І з цією командою виграв чемпіонат Югославії та тричі – кубок.

У 1995 році дебютував за збірну Югославії. І з нею поїхав на ЧС-1998 у Франції. Там зіграв у трьох матчах, але на поле виходив лише на заміну. І більше до збірної не викликався.

Попри це, влітку 1999 року перейшов в мадридський Реал. Правда за 2,5 роки в клубі зіграв лише у 22 матчах, в яких забив один гол. Але це не завадило йому офіційно стати переможцем чемпіонату Іспанії та виграти Лігу чемпіонів з "вершковими". Та якщо в Лізі чемпіонів він таки зіграв 15 хвилин за два матчі, коли Реал став чемпіоном, то в Ла Лізі ситуація інша. Реал став чемпіоном Іспанії в сезоні 2000/2001, коли Огнєновіч не те, що не зіграв жодної хвилини за команду, але й в заявку на ігри чемпіонату не потрапив жодного разу.

У серпні 2001 року він розірвав контракт з Реалом. Але новий клуб так і не знайшов. І лише в січні 2002 року він перейшов в німецький Кайзерслаутерн. Але там до кінця сезону зіграв лише в трьох матчах.

Знову пробувши певний період без клубу, у січні 2003 року він відправився на проби в китайський Далянь Шиде. Він пробув у цьому клубі лише близько двох місяців.

У листопаді 2003 року підписав контракт з київським Динамо. В Києві серб теж не довго затримався – чотири матчі та один забитий гол в кубковій грі, звання чемпіона Україні. Більшість часу він проводив в дублі.

Тож через рік він переходить в французький Анже, що виступав у другому дивізіоні Франції. Там він затримався теж не на довго менше – лише до літа 2005 року, після чого відправився в Малайзію до клубу Селангор.

Через рік – знову новий клуб – його підписує грецький Ерготеліс. Тут він затримується вже на два роки. Далі в його кар'єрі був ще один грецький клуб Каллітея. Влітку 2009 року підписав контракт з сербською Ягодіна, де через два роки й закінчив кар'єру.

У 2015 році розпочав тренерську кар'єру. Почав працювати в молодіжній академії Црвени Звезди. У лютому 2017 року був призначений тренером національної збірної Сербії U-17 років. Він зумів вивести цю команду на Чемпіонат Європи 2017 року в Хорватії. Але там з групи його збірна не вийшла. Після цього Огненович став тренером збірної Сербії U-18, і був звільнений з цієї посади в серпні 2018 року.

У березні 2020 року він очолив боснійський клуб Звієзда 09. В січні 2023 року увійшов до тренерського штабу харківського Металіста.