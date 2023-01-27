Еще 23 января Перица Огненович был представлен в команде как член тренерского штаба. А уже 27 января он стал исполняющим обязанности главного тренера Металлиста. При этом Олег Ратий, до этого исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в тренерском штабе первой команды "желто-синих".

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Перица Огненович известен тем, что выступал в составе сборной Югославии на ЧМ-1998 во Франции. А уже после этого как игрок мадридского Реала выигрывал Лигу чемпионов. Правда, за 2,5 года в составе "сливочных" сыграл лишь 22 матча. А после досрочного разрыва соглашения с Реалом часто менял команды, иногда оставаясь без клуба и на половину сезона.

В ноябре 2003 года он стал игроком киевского Динамо. Но и там не сложилось – всего четыре матча за основу киевлян. И большинство матчей в дубле. Поэтому уже через год он отправился во Францию в клуб Анже, выступавший во втором дивизионе.

Также в его карьере были выступления за немецкий Кайзерслаутерн и китайский Далянь Шиде еще до Динамо. А уже позже, кроме выступления за Анже (там он продержался всего половину сезона), – малайзийский Селангор и греческие Эрготелис и Каллитея.

После завершения карьеры, Огненович перешел на тренерскую деятельность. Был скаутом и тренером-аналитиком в системе сборной Сербии, в частности, сборных U-17 и U-18. В феврале 2017 года был назначен тренером национальной сборной Сербии U-17. Он сумел вывести эту команду на чемпионат Европы 2017 в Хорватии. Но там из группы его сборная не вышла. После этого Огненович стал тренером сборной Сербии U-18, и был уволен с этой должности в августе 2018 года.