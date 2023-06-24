Военные наемники из ППК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным создали настоящий хаос на болотах, показавший все ничтожество российской недодержавы. Боевики объявили войну действующей власти РФ и продолжают поход в Москву.

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Екатерина Усик: Крым вернется в свою украинскую гавань

Последние события в России активно прокомментировала Екатерина Усик. Жена украинского боксера высмеяла российскую пропаганду ее же месседжами.

"Россия напала на Россию. Сами себя бомбят. Роснацисты какие-то", – говорится в сообщении Усик.

Реакция Екатерины Усик на бунт Пригожина / instagram.com/usyk_kate1505

Екатерина не могла не вспомнить родной Крым, по которому очень соскучилась.

"Крымусики. Мы скоро придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все кто изменил Украине бегите!", - написала Екатерина Усик

Комментарий Екатерины Усик / instagram.com/usyk_kate1505

Однако некоторым жителям оккупированного полуострова придется отвечать за свою измену.

"В Крыму бушует. Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину. Большинство предателей, которые давали присягу Украине, так легко пошли подлизывать другому диктатору. Я верю в свою страну и что это просто так не пройдет", – написала Екатерина.

Реакция Екатерины Усик / instagram.com/usyk_kate1505

А подытожила Екатерина лаконичной фразой: "У р*сни разрыв шаблонов".

Реакция Екатерины Усик / instagram.com/usyk_kate1505

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