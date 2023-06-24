В России вспыхнул антиправительственный бунт вагнеровцев. Лидер ЧВК Евгений Пригожин объявил бунт против руководства РФ во главе с Владимиром Путиным.

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В донецком Шахтере с позитивом отреагировали на подобные события. Спортивный директор "горняков" Дарио Срна изложил интересный пост в инстаграммах.

Хорват намекнул на скорый возврат на "Донбасс-Арену". Легенда Шахтера выложил в сторону фото домашнего стадиона команды и дописал: "Скоро увидимся, Донецк".



Пост Дарио Срна в инстаграм / instagram.com/darijosrna

Напомним, Донецк находится под оккупацией России с 2014 года. В том же году в мае Шахтер сыграл свой пока последний матч на "Донбасс Арене". Во время оккупации родного города команда играла домашние матчи во Львове, Киеве, Харькове и Варшаве.

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За это время Шахтер выиграл пять чемпионств УПЛ, а также взял по четыре Кубка и Суперкубка Украины. Также "горняки" дважды оказывались в полуфинале Лиги Европы.