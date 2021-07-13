Перешел границы: защитник Италии курил в раздевалке после триумфа на Евро – видео

Итальянская сборная стала триумфатором Евро-2020. Футболисты не сдерживали эмоций после победы и позволили себе больше, чем разрешено.

Итальянцы делали все, что угодно

Итальянские футболисты продолжили свое празднование в подтрибунном помещении. Игроки пели песни, танцевали, обливались шампанским и даже курили сигареты.

Смотрите также Оригинальное празднование героя сборной Италии в финале Евро-2020: что это значит - видео

Триумфаторы делали на память много фото и видео. В объектив одной из камер попал защитник Джованни ди Лоренцо, который после победы в финале Евро-2020 выкурил в раздевалке сигарету.

Этот момент попал в сторис его партнера по сборной Франческо Ачерби. На видео игрок обороны с зажженной сигаретой во рту. Футболист не спрятал сигарету, а продолжил танцевать с ней в руках.

Видео празднования итальянцев