Итальянцы делали все, что угодно
Итальянские футболисты продолжили свое празднование в подтрибунном помещении. Игроки пели песни, танцевали, обливались шампанским и даже курили сигареты.
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Триумфаторы делали на память много фото и видео. В объектив одной из камер попал защитник Джованни ди Лоренцо, который после победы в финале Евро-2020 выкурил в раздевалке сигарету.
Этот момент попал в сторис его партнера по сборной Франческо Ачерби. На видео игрок обороны с зажженной сигаретой во рту. Футболист не спрятал сигарету, а продолжил танцевать с ней в руках.
Видео празднования итальянцев
- Напомним, что основное и дополнительное время не выявило победителя. До серии 11-метровых ударов счет встречи был 1:1. Голами отметились Шоу и итальянец Бонуччи. Италия победила Англию в серии послематчевых пенальти (3:2)
- Италия стала чемпионом Европы впервые с 1968 года. Англия и дальше без трофея.