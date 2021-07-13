Італійці робили все, що завгодно

Італійські футболісти продовжили своє святкування у підтрибунному приміщенні. Гравці співали пісня, танцювали, обливались шампанським та навіть курили сигарети.

Дивіться також Оригінальне святкування героя збірної Італії у фіналі Євро-2020: що це означає – відео

Тріумфатори робили на пам'ять багато фото та відео. У об'єктив однією з камер потрапив захисник Джованні ді Лоренцо, який після перемоги у фіналі Євро-2020 викурив у роздягальні сигарету.

Цей момент потрапив у сторіс його партнера по збірній Франческо Ачербі. На відео гравець оборони з запаленою сигаретою у роті. Футболіст не сховав сигарету, а продовжив танцювати з нею в руках.

Відео святкування італійців