О том, что Никиту Мазепина могут забрать в армию, пожаловался его отец – российский олигарх Дмитрий Мазепин. А все из-за того, что Мазепин-младший во время учебы в университете прогуливал занятия на военной кафедре.
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Дмитрий Мазепин убеждает, что его сын пропускал занятия из-за гонок – сначала в Формуле-2, а теперь – в Формуле-1. Хотя в то же время сумел защитить квалификационную работу в университете.
"У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что раз он не появлялся на собраниях регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: "Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка", – пожаловался Дмитрий Мазепин.
- Никита Мазепин проводит свой дебютный сезон в Формуле-1. Однако больше запомнился не своими выступлениями, а скандалами и авариями.
- Он получил место в команде Haas, где его отец – совладелец "Уралкалия" – стал главным спонсором. А ливрея автомобиля выполнена в цветах российского флага.
- За пять этапов Формулы-1, которые уже состоялись, Мазепин не набрал ни одного очка. Его лучшая позиция на финише – 17. При этом первый раз это произошло лишь из-за того, что остальные три пилота сошли с гонки. Поэтому до финиша он, фактически, добрался последним.
- В дебютной гонке он попал в аварию уже на первом круге. И не сумел финишировать.
- Чуть ли не на каждом гран-при он попадал в аварии или создавал другие опасные ситуации. Это происходило и во время гонок, и во время практик или квалификаций.
- Фанаты Формулы-1 даже создали специальный сайт, где собирают все неудачи Мазепина.