Перес одержал дебютную победу в Формуле-1, Леклер и Ферстаппен провалили старт
В воскресенье, 6 декабря, состоялся гран-при Сахира. Перес неожиданно стал победителем, одержав дебютную победу в Формуле-1.
Уже со старта гран-при запомнился аварией. Леклер не справился с управлением на повороте, столкнулся с Пересом, что привело к тому, что Ферстаппен влетел в стену, пишет 24 канал.
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Ход гонки
У Переса был двойной контакт с Ферстаппеном и Леклером. Этот момент будут детально рассматривать после гонки. Перес поехал сменить шины, а вот последние двое сошли с дистанции.
Перес несколько кругов пытался атаковать Альбона, но соперник оказался "крепким орешком". Серхио уже попал в топ-5. И не скажешь, что у него было не слишком хорошее начало.
После 17 кругов гонку возглавили две машины Mersedes. Расселл пока был первым, а Боттас – второй.
На 22 круге Альбон таки пропустил мимо себя Переса. Расселл полностью контролировал ход гонки, а его ближайший соперник Боттас был за спиной в трех секундах.
На 47 круге у Расселла возникли какие-то проблемы с болидом. Джордж сообщил механикам, что не понимает, почему не может добавить в мощности.
Перес показывал что-то невероятное. Он уже ехал в топ-3 лидеров. Ему легко удалось опередить Окона за 30 кругов до завершения.
Еще один болид завершил гонку. На этот раз им стал Латифи.
Виртуальный пейс-кар. Новичка Эйткена развернуло на трассе и отломило крыло.
Невероятную ошибку совершили механики Mersedes – они перепутали резину. Переднее колесо загорелось. Такой ошибкой воспользовался Перес и вышел на первое место. Но гонщик Mersedes быстро взял все в свои руки и меньше, чем в двух секундах уже был от лидера.
Расселлу пришлось заехать на пит-стоп. После него он выехал лишь 15-м.
Перес – победитель гран-при Сахира. Это его первая победа в Формуле-1.
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