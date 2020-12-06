В воскресенье, 6 декабря, состоялся гран-при Сахира. Перес неожиданно стал победителем, одержав дебютную победу в Формуле-1.

Уже со старта гран-при запомнился аварией. Леклер не справился с управлением на повороте, столкнулся с Пересом, что привело к тому, что Ферстаппен влетел в стену, пишет 24 канал.

Вот так Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2

Ход гонки

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️ SAFETY CAR ️



At Turn 4 Leclerc hits Perez and Verstappen gets caught up in incident



Both the Ferrari and Red Bull drivers are out #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/BKPqc6OGJD — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

У Переса был двойной контакт с Ферстаппеном и Леклером. Этот момент будут детально рассматривать после гонки. Перес поехал сменить шины, а вот последние двое сошли с дистанции.

Перес несколько кругов пытался атаковать Альбона, но соперник оказался "крепким орешком". Серхио уже попал в топ-5. И не скажешь, что у него было не слишком хорошее начало.

После 17 кругов гонку возглавили две машины Mersedes. Расселл пока был первым, а Боттас – второй.

На 22 круге Альбон таки пропустил мимо себя Переса. Расселл полностью контролировал ход гонки, а его ближайший соперник Боттас был за спиной в трех секундах.

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Brilliant from Checo



The Mexican gets past Albon coming out of Turn 4 and he's now up to P9#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/bfOsQPQJnC — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

На 47 круге у Расселла возникли какие-то проблемы с болидом. Джордж сообщил механикам, что не понимает, почему не может добавить в мощности.

Перес показывал что-то невероятное. Он уже ехал в топ-3 лидеров. Ему легко удалось опередить Окона за 30 кругов до завершения.

Еще один болид завершил гонку. На этот раз им стал Латифи.

Виртуальный пейс-кар. Новичка Эйткена развернуло на трассе и отломило крыло.

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Virtual Safety Car deployed after Aiken hits the barriers#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/ulOrv7h7ey — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Невероятную ошибку совершили механики Mersedes – они перепутали резину. Переднее колесо загорелось. Такой ошибкой воспользовался Перес и вышел на первое место. Но гонщик Mersedes быстро взял все в свои руки и меньше, чем в двух секундах уже был от лидера.

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More drama for Mercedes - the team radio Russell requesting he box again because they've put a "mixed set" of tyres on his car



Perez now leads the race! #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/RPpL3nhLHX — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Расселлу пришлось заехать на пит-стоп. После него он выехал лишь 15-м.

Перес – победитель гран-при Сахира. Это его первая победа в Формуле-1.