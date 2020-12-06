Перес здобув дебютну перемогу у Формулі-1, Леклер та Ферстаппен провалили старт
У неділю, 6 грудня, відбувся гран-прі Сахіра. Перес несподівано став переможцем, здобувши дебютну перемогу у Формулі-1.
Вже зі старту гран-прі запам'ятався аварією. Леклер не впорався з керуванням на повороті, зіткнувся з Пересом, що призвело до того, що Ферстаппен влетів у стіну, пише 24 канал.
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Хід гонки
У Переса був подвійний контакт з Ферстаппеном та Леклером. Цей момент детально розглядатимуть після гонки. Перес поїхав змінити шини, а от останні двоє зійшли з дистанції.
Перес декілька кіл намагався атакувати Альбона, але суперник виявився "міцним горішком". Серхіо вже потрапив у топ-5. І не скажеш, що у нього був не надто хороший початок.
Після 17 кіл гонку очолили дві машини Mersedes. Расселл поки що був першим, а Боттас – другий.
На 22 колі Альбон таки пропустив повз себе Переса. Расселл повністю контролював хід гонки, а його найближчий суперник Боттас був за спиною у трьох секундах.
На 47 колі у Расселла виникнули якісь проблеми з болідом. Джордж повідомив механікам, що не розуміє, чому не може додати у потужності.
Перес показував щось неймовірне. Він вже їхав у топ-3 лідерів Йому легко вдалось випередити Окона за 30 кіл до завершення.
Ще один болід завершив гонку. Цього разу ним став Латіфі.
Віртуальний пейс-кар. Новачка Ейткена розвернуло на трасі та відламало крило.
Неймовірну помилку зробили механіки Mersedes – вони переплутали гуму. Переднє колесо загорілось. Такою помилкою скористався Перес та вийшов на перше місце. Але гонщик Mersedes швидко взяв все у свої руки та менше, як двох секундах вже був від лідера.
Расселлу прийшло заїхати на піт-стоп. Після нього він виїхав лише 15-м.
Перес – переможець гран-прі Сахіра. Це його перша перемога у Формулі-1.
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