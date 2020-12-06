У неділю, 6 грудня, відбувся гран-прі Сахіра. Перес несподівано став переможцем, здобувши дебютну перемогу у Формулі-1.

Вже зі старту гран-прі запам'ятався аварією. Леклер не впорався з керуванням на повороті, зіткнувся з Пересом, що призвело до того, що Ферстаппен влетів у стіну, пише 24 канал.

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Хід гонки

LAP 1/87



️ SAFETY CAR ️



At Turn 4 Leclerc hits Perez and Verstappen gets caught up in incident



Both the Ferrari and Red Bull drivers are out #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/BKPqc6OGJD — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

У Переса був подвійний контакт з Ферстаппеном та Леклером. Цей момент детально розглядатимуть після гонки. Перес поїхав змінити шини, а от останні двоє зійшли з дистанції.

Перес декілька кіл намагався атакувати Альбона, але суперник виявився "міцним горішком". Серхіо вже потрапив у топ-5. І не скажеш, що у нього був не надто хороший початок.

Після 17 кіл гонку очолили дві машини Mersedes. Расселл поки що був першим, а Боттас – другий.

На 22 колі Альбон таки пропустив повз себе Переса. Расселл повністю контролював хід гонки, а його найближчий суперник Боттас був за спиною у трьох секундах.

LAP 22/87



Brilliant from Checo



The Mexican gets past Albon coming out of Turn 4 and he's now up to P9#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/bfOsQPQJnC — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

На 47 колі у Расселла виникнули якісь проблеми з болідом. Джордж повідомив механікам, що не розуміє, чому не може додати у потужності.

Перес показував щось неймовірне. Він вже їхав у топ-3 лідерів Йому легко вдалось випередити Окона за 30 кіл до завершення.

Ще один болід завершив гонку. Цього разу ним став Латіфі.

Віртуальний пейс-кар. Новачка Ейткена розвернуло на трасі та відламало крило.

LAP 61/87



Virtual Safety Car deployed after Aiken hits the barriers#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/ulOrv7h7ey — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Неймовірну помилку зробили механіки Mersedes – вони переплутали гуму. Переднє колесо загорілось. Такою помилкою скористався Перес та вийшов на перше місце. Але гонщик Mersedes швидко взяв все у свої руки та менше, як двох секундах вже був від лідера.

LAP 64/87



More drama for Mercedes - the team radio Russell requesting he box again because they've put a "mixed set" of tyres on his car



Perez now leads the race! #SakhirGP #F1 pic.twitter.com/RPpL3nhLHX — Formula 1 (@F1) December 6, 2020

Расселлу прийшло заїхати на піт-стоп. Після нього він виїхав лише 15-м.

Перес – переможець гран-прі Сахіра. Це його перша перемога у Формулі-1.