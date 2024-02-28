Украинец последние 7 матчей Реала начинал с первых минут, в которых пропустил лишь 3 гола. За этот период он стал лучшим игроком первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов и возглавил рейтинг вратарей Ла Лиги сразу по трем показателям.
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В Реале хотят продлить контракт с Луниным
Такие успешные выступления Андрея Лунина не остались незамеченными со стороны главного тренера и президента "сливочных". Сообщается, что они считают украинца в настоящее время лучшим вратарем чемпионата Испании.
Наш земляк полностью оправдывает доверие, которое получил в последнее время, поэтому руководство Реала очень заинтересовано в продолжении сотрудничества с вратарем, контракт которого истекает 30 июня 2025 года.
Ожидается, что решение относительно будущего Андрей Лунин будет принимать в конце нынешнего сезона. Он рассчитывает на игровую практику, поэтому решающее значение будет иметь количество матчей, которое он будет получать после возвращения Тибо Куртуа.