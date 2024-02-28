Украинец последние 7 матчей Реала начинал с первых минут, в которых пропустил лишь 3 гола. За этот период он стал лучшим игроком первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов и возглавил рейтинг вратарей Ла Лиги сразу по трем показателям.

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В Реале хотят продлить контракт с Луниным

Такие успешные выступления Андрея Лунина не остались незамеченными со стороны главного тренера и президента "сливочных". Сообщается, что они считают украинца в настоящее время лучшим вратарем чемпионата Испании.

Наш земляк полностью оправдывает доверие, которое получил в последнее время, поэтому руководство Реала очень заинтересовано в продолжении сотрудничества с вратарем, контракт которого истекает 30 июня 2025 года.

Ожидается, что решение относительно будущего Андрей Лунин будет принимать в конце нынешнего сезона. Он рассчитывает на игровую практику, поэтому решающее значение будет иметь количество матчей, которое он будет получать после возвращения Тибо Куртуа.

Справка. В кампании-2023/2024 украинец провел 19 матчей во всех турнирах за Реал, в которых пропустил 14 голов и 9 раз сохранил свои ворота "сухими". Следующий матч "сливочные" сыграют 2 марта на выезде против Валенсии, за которую играет Роман Яремчук. Стартовый свисток "сине-желтого" дерби прозвучит в 22:00.