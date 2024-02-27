Украинец выходил в стартовом составе в последних семи матчах Реала и продемонстрировал, что на него можно рассчитывать. Лунин стал лучшим игроком первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, а в крайнем матче против Севильи совершил невероятный сейв, за что получил одобрительный отзыв от Карло Анчелотти.

К теме Лунин получил признание от Анчелотти после "сухого" матча с Севильей: что сказал итальянец

Лунин выиграл конкуренцию у достойного оппонента

Мощным визуальным выступлениям украинца нашлось и статистическое подтверждение. Андрей Лунин сейчас является лучшим вратарем испанской Ла Лиги сразу по трем показателям.

Украинский голкипер имеет самый высокий процент сейвов в чемпионате – 83.8, опережая Руя Силву из Бетиса (81.3) и Альваро Валлеса из Лас-Пальмаса (79.8), которые вошли в тройку. У конкурента нашего земляка Кепы Аррисабалаги – 73.5 процента и он по этому показателю занимает восьмое место.

Также Андрей Лунин имеет наименьший показатель пропущенных голов за 90 минут – 0.50, у Кепы 0.75 и второе место

Кроме этого, украинец имеет также самый высокий процент матчей "на ноль" в Ла Лиге – 50 (7 из 14 поединков), идентичный показатель и у испанского конкурента Андрея в Реале, Аррисабалага сыграл 6 из 12 матчей без пропущенных голов.

Как видим, согласно этим данным можно понять, почему Карло Анчелотти долго колебался, кого же ставить в основной состав. Ведь оба голкипера Реала демонстрировали на протяжении сезона уверенную игру, однако украинец все же заслуженно выиграл в честной конкуренции, что подтверждает статистика.

Справка. Следующий матч мадридский Реал проведет 2 марта на выезде против Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.