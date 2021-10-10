Один матч – три рекорда

Криштиану Роналду уже 36 лет, а он дальше не перестает приятно удивлять своих поклонников. Нападающий сыграл за сборную Португалии в товарищеской игре против Катара, в которой установил еще два новых рекорда и обновил один собственный.

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Звездный футболист на 37-й минуте размочил нули на табло. Гол в ворота Ирландии позволил португальцу установить мировой рекорд по количеству мячей за сборную за всю историю. Роналду побил показатель иранца Али Даеи, который забил за свою страну 109 голов. Теперь Криштиану обновил свой же рекорд.

Катар стал 46-й сборной, которой забивал португальский форвард. Это тоже рекорд.

Только выйдя на газон игрок установил еще одно достижение. Роналду провел за национальную команду свой 181-й поединок. Ему удалось превзойти рекорд испанского защитника Серхио Рамоса, в активе которого 180 матчей за "красную фурию". Роналду – рекордсмен Европы по количеству матчей на уровне национальных команд.

К слову. Встреча завершилась убедительной победой Португалии – 3:0.

В последний день августа Роналду неожиданно вернулся в Манчестер Юнайтед после 12 лет перерыва. Криштиану сразу начал показывать себя на поле в роли лидера. Португалец в семи поединках во всех турнирах наколотил 5 голов.

Португалия – Катар: видеообзор матча