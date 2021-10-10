Один матч – три рекорди

Кріштіану Роналду вже 36 років, а він далі не перестає приємно дивувати своїх прихильників. Нападник зіграв за збірну Португалії у товариській грі проти Катару, у якій встановив ще два нові рекорди та оновив один власний.

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Зірковий футболіст на 37-й хвилині розмочив нулі на табло. Гол у ворота Ірландії дозволив португальцю встановити світовий рекорд за кількістю м'ячів за збірну за всю історію. Роналду побив показник іранця Алі Даеї, який забив за свою країну 109 голів. Тепер Кріштіану оновив свій же рекорд.

Катар став 46-ю збірною, які забивав португальський форвард. Це теж рекорд.

Лише вийшовши на газон гравець встановив ще одне досягнення. Роналду провів за національну команду свій 181-й поєдинок. Йому вдалось перевершити рекорд іспанського захисника Серхіо Рамоса, в активі якого 180 матчів за "червону фурію". Роналду – рекордсмен Європи за кількістю матчів на рівні національних команд.

До слова. Зустріч завершилась переконливою перемогою Португалії – 3:0.

В останній день серпня Роналду несподівано повернувся у Манчестер Юнайтед після 12 років перерви. Кріштіану відразу почав показувати себе на полі у ролі лідера. Португалець у семи поєдинках в усіх турнірах наколотив 5 голів.

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