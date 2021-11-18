Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анетт Контавейт (Эстония) 2:0 (6:3, 7:5)

Довольно неожиданно было увидеть в финале турнира именно этих двух теннисисток. Действующая чемпионка из Австралии Эшли Барти досрочно отказалась от участия в турнире.

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Для спортсменок эта встреча стала уже второй в Мексике. Ранее Мугуруса и Контавейт играли между собой на стадии группового раунда. Девушки в течение 1 часа 39 минут соревновались за трофей Итогового турнира WTA.

Мугуруса в двух сетах все же вырвала победу у Контавейт. В первом сете были карусели в исполнении обеих спортсменок, ни одна из них не хотела без боя отдавать трофей. Ключевым стал седьмой гейм, когда испанка повела в партии 4:3. Далее она довольно легко взяла два гейма подряд и завершила сет победой – 6:3.

Видео с первого сета

Вторая партия походила на первую. Снова Мугуруса и Контавейт показали настоящую жажду к победе. В седьмом гейме Анетт даже удалось повести в счете 3:4 и впоследствии увеличить свое преимущество до 3:5. Но эстонка "сдулась" в гейме от победы во втором сете. Гарбинье вовремя включилась и сделала камбэк – выиграла четыре гейма подряд. В итоге – 7:5.

Гарбинье Мугуруса – победительница итогового турнира WTA в Гвадалахаре. Она стала первой в истории испанской теннисисткой, которой удалось победить в таких крупных соревнованиях. Благодаря такому результату испанка поднялась в рейтинге WTA на третье место. До турнира Мугуруса занимала пятую позицию.

Видео эмоций испанской теннисистки

В групповом раунде испанская теннисистка уже в первом матче проиграла чешке Каролине Плишковой, но в двух последующих встречах торжествовала над Барборой Крейчиковой и Анетт Контавейт.

По итогам группы Мугуруса пробилась в полуфинал, где в двух сетах одолела свою землячку Паулу Бадосу.

Напомним, что в роли запасной на Итоговый турнир могла поехать Элина Свитолина. Но первая ракетка Украины отказалась от такой поездки в Мексику.

Мугуруса – Контавейт: видеообзор финала