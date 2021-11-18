Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – Анетт Контавейт (Естонія) 2:0 (6:3, 7:5)

Доволі несподівано було побачити у фіналі турніру саме цих двох тенісисток. Чинна чемпіонка з Австралії Ешлі Барті достроково відмовилась від участі у турнірі.

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Для спортсменок ця зустріч стала вже другою у Мексиці. Раніше Мугуруса та Контавейт грали між собою на стадії групового раунду. Дівчата протягом 1 години 39 хвилин змагались за трофей Підсумкового турніру WTA.

Мугуруса у двох сетах таки вирвала перемогу у Контавейт. У першому сеті були каруселі у виконанні обох спортсменок, жодна з них не хотіла без бою віддавати звитягу. Ключовим став сьомий гейм, коли іспанка повела у партії 4:3. Далі вона доволі легко взяла два гейми поспіль та завершила сет перемогою – 6:3.

Відео з першого сету

Друга партія була схожою на першу. Знову Мугуруса та Контавейт показали справжню жагу до звитяги. У сьомому геймі Анетт навіть вдалось повести у рахунку 3:4 та згодом збільшити свою перевагу до 3:5. Але естонка "здулась" за гейм до виграшу у другому сеті. Гарбіньє вчасно включилась та зробила камбек – виграла чотири гейми поспіль. У підсумку – 7:5.

Гарбіньє Мугуруса – переможниця Підсумкового турніру WTA у Гвадалахарі. Вона стала першою в історії іспанською тенісисткою, якій вдалось тріумфувати у таких великих змаганнях. Завядки такому результату іспанка підійнялась у рейтингу WTA на третє місце. До турніру Мугуруса посідала п'яту позицію.

Відео емоцій іспанської тенісистки

У груповому раунді іспанська тенісистка вже у першому матчі програла чешці Кароліні Плішкові, але у двох наступних зустрічах тріумфувала над Барборою Крейчиковою та Анетт Контавейт.

За підсумками групи Мугуруса пробилась у півфінал, де у двох сетах здолала свою землячку Паулу Бадосу.

Нагадаємо, що у ролі запасної на Підсумковий турнір могла поїхати Еліна Світоліна. Але перша ракетка України відмовилась від такої поїздки у Мексику.

Мугуруса – Контавейт: відеоогляд фіналу