Перенесла просто катастрофически тяжело, – Бех-Романчук о выступлении на Олимпиаде-2020
Источник:24 канал
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук эксклюзивно сайту 24 канала рассказала, что тяжело переносит неудачи. Она призналась, что результат на Олимпийских играх 2020 был ударом для нее.
Бех-Романчук: Для меня это был очень сильный удар
Отвечая на вопрос о том, что ее больше мотивирует – победы или поражения, Бех-Романчук заявила, что победы.
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Я из тех людей, которые тяжело переносят неудачи. Всегда это очень близко воспринимаю на свой счет, самокритично,
– сказала спортсменка.
Бех-Романчук рассказала, что ей обычно нужен определенный период, чтобы осознать свой результат.
"Я не из тех людей, которые споткнулись, поднимаются и говорят: "Ничего, я стану сильнее". Я мучительно это все переношу. Мне нужен определенный период, для того, чтобы осознать, почему все так произошло, как мне из этого состояния выйти. А также проанализировать, что делать в дальнейшем, чтобы эта ошибка не повторилась", – заявила прыгунья в длину.
На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла 5-е место. От бронзовой медали украинку отделили 9 сантиметров. Она заявила, что для нее это был сильный удар.
Соответственно, свое выступление на Олимпийских играх я перенесла просто катастрофически тяжело. Для меня это был очень сильный удар,
– заявила Бех-Романчук.
Достижения Бех-Романчук
- Лучшим результатом Бех-Романчук в карьере является "серебро" на Чемпионате мира в 2019 году.
- На Чемпионе Европы в помещении украинка одержала победу в 2021 году. Также Бех-Романчук добывала "бронзу" на Чемпионате Европы в помещении.
- В 2018 году Марина получила серебряную награду на Чемпионате Европы на открытом воздухе.
- Бех-Романчук – чемпионка и бронзовый призер Европейских игр 2019.