Перенесла просто катастрофически тяжело, – Бех-Романчук о выступлении на Олимпиаде-2020

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук эксклюзивно сайту 24 канала рассказала, что тяжело переносит неудачи. Она призналась, что результат на Олимпийских играх 2020 был ударом для нее.

Бех-Романчук: Для меня это был очень сильный удар

Отвечая на вопрос о том, что ее больше мотивирует – победы или поражения, Бех-Романчук заявила, что победы.

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Я из тех людей, которые тяжело переносят неудачи. Всегда это очень близко воспринимаю на свой счет, самокритично,

– сказала спортсменка.

Бех-Романчук рассказала, что ей обычно нужен определенный период, чтобы осознать свой результат.

"Я не из тех людей, которые споткнулись, поднимаются и говорят: "Ничего, я стану сильнее". Я мучительно это все переношу. Мне нужен определенный период, для того, чтобы осознать, почему все так произошло, как мне из этого состояния выйти. А также проанализировать, что делать в дальнейшем, чтобы эта ошибка не повторилась", – заявила прыгунья в длину.

На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла 5-е место. От бронзовой медали украинку отделили 9 сантиметров. Она заявила, что для нее это был сильный удар.

Соответственно, свое выступление на Олимпийских играх я перенесла просто катастрофически тяжело. Для меня это был очень сильный удар,

– заявила Бех-Романчук.

Достижения Бех-Романчук