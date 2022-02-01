Бех-Романчук: Для мене це був дуже сильний удар

Відповідаючи на питання про те, що її більше мотивує – перемоги чи поразки, Бех-Романчук заявила, що перемоги.

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Я з тих людей, які важко переносять невдачі. Завжди це дуже близько сприймаю на свій рахунок, самокритично,

– сказала спортсменка.

Бех-Романчук розповіла, що їй зазвичай потрібен певний період, щоб усвідомити свій результат.

"Я не з тих людей, які спіткнулися, підіймаються і кажуть: "Нічого, я стану сильнішим". Я болісно це все переношу. Мені потрібен певний період, для того, щоб усвідомити, чому все так відбулося, як мені з цього стану вийти. А також проаналізувати, що робити надалі, аби ця помилка не повторилася", – заявила стрибунка у довжину.

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла 5-е місце. Від бронзової медалі українку відділили 9 сантиметрів. Вона заявила, що для неї це був сильний удар.

Відповідно, свій виступ на Олімпійських іграх я перенесла просто катастрофічно важко. Для мене це був дуже сильний удар,

– заявила Бех-Романчук.

Досягнення Бех-Романчук