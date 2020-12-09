Київському Динамо приписують інтерес відразу до декількох іноземних футболістів. ЗМІ повідомляли, що Динамо може придбати нападника Шахаба Захеді та повернути захисника Александара Драговича.

Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував чутки про інтерес до Шахаба Захеді й Александара Драговича. У коментарі "Бомбардиру" він спростував інформацію.

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Ні з одним з цих гравців ми не вступали в переговори. Я чітко відповів?,

– сказав Суркіс.

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Іранське видання Tasnim повідомило про інтерес киян до Шахаба. Іранський нападник виступає за донецький Олімпік.

У сезоні-2020/2021 він вже забив 8 голів за Олімпік та є лідером гонки бомбардирів в УПЛ.

Водночас ресурс Peter Linden Live повідомляв про інтерес Динамо до Драгович. Втім, у вересні "ТаТоТаке" інформувало, що Драгович не перебуває у шорт-листі киян.

Гравець німецького Баєра свого часу виступав за Динамо.