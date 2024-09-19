В январе 2024 года умер легенда немецкого футбола, Франц Бакенбауэр. Мюнхенские чиновники решили сохранить память об известном игроке.
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Какое новое название получит "Альянц Арена"
Мюнхенский городской совет принял решение о переименовании главного стадиона города и прилегающей площади в честь Франца Бекенбауэра.
Он является одним из величайших спортсменов, которых когда-либо вырастил наш город,
– отметил мэр Мюнхена, Дитер Райтер.
Отныне домашний стадион Баварии будет называться "Франц-Бекенбауэр-Плац".
Франц Бакенбауэр: что известно о футболисте
- В 1958 году стал игроком мюнхенской Баварии, где отличался большим количеством забитых голов.
- Он вместе со сборной занял 3-е место на чемпионате мира-1970, стал чемпионом Европы-1972 и как капитан повел свою сборную к триумфу на чемпионате мира-1974.
- В 1972 и 1976 годах был обладателем "Золотого мяча".
- В 1980 году возглавлял сборную Германии, с которой стал чемпионом (1990) и вице-чемпионом (1986) мира. До 2006 года также помогал национальной команде в подготовке.
- В 1994 году стал также президентом Баварии.
- Умер 7 января 2024 года.