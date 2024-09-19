В январе 2024 года умер легенда немецкого футбола, Франц Бакенбауэр. Мюнхенские чиновники решили сохранить память об известном игроке.

Читайте также УАФ приостановила продажу билетов на матч Лиги наций Украина – Чехия: что происходит во Вроцлаве

Какое новое название получит "Альянц Арена"

Мюнхенский городской совет принял решение о переименовании главного стадиона города и прилегающей площади в честь Франца Бекенбауэра.

Он является одним из величайших спортсменов, которых когда-либо вырастил наш город,

– отметил мэр Мюнхена, Дитер Райтер.

Отныне домашний стадион Баварии будет называться "Франц-Бекенбауэр-Плац".

Франц Бакенбауэр: что известно о футболисте