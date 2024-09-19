У січні 2024 року помер легенда німецького футболу, Франц Бакенбауер. Мюнхенські посадовці вирішили зберегти пам'ять про відомого гравця.

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Яку нову назву отримає "Альянц Арена"

Мюнхенська міська рада ухвалила рішення про перейменування головного стадіону міста та прилеглої площі на честь Франца Бекенбауера.

Він є одним з найвидатніших спортсменів, яких коли-небудь виростило наше місто,

– зазначив мер Мюнхена, Дітер Райтер.

Відтепер домашній стадіон Баварії матиме назву "Франц-Бекенбауер-Плац".

Франц Бакенбауер: що відомо про футболіста