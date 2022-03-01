Украинский "танк" "переехал" россиянина
Украинец с символическим в наше время прозвищем "Полтавский танк" не оставил шансов сопернику из страны-агрессора.
До слова Одна справа битися за країну, інша – її захищати, – Лопес про українських боксерів у теробороні
Все пять судей отдали победу Хижняку. Сосунов не отнял у Александра ни одного раунда. Практически все время россиянин находился под мощными атаками украинца. Сосунов буквально "дожил" до финального гонга.
Видео победы Хижняка над россиянином
- Турнир "Странджа-2022" – это 73-й международный турнир в Болгарии. Это старейшие боксерские соревнования Европы.
- Соревнования продолжались с 20 по 27 февраля 2022-го года. В них приняло участие 450 боксеров из 36 стран. Украину представляли 25 спортсменов.