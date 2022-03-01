Украинский "танк" "переехал" россиянина

Украинец с символическим в наше время прозвищем "Полтавский танк" не оставил шансов сопернику из страны-агрессора.

До слова Одна справа битися за країну, інша – її захищати, – Лопес про українських боксерів у теробороні

Все пять судей отдали победу Хижняку. Сосунов не отнял у Александра ни одного раунда. Практически все время россиянин находился под мощными атаками украинца. Сосунов буквально "дожил" до финального гонга.

Видео победы Хижняка над россиянином