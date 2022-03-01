Боксери боронять Україну

Лопес підтримав українських боксерів. До лав тероборони записалися Володимир та Віталій Кличко, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

До слова Ми потребуємо вашої допомоги, – Володимир Кличко звернувся до громадян Європи

"Одна річ битися за свою країну, інша – її захищати. Повага, великим чемпіонам за хоробрість та силу, які вони віддають своїм співвітчизникам та рідним. Світ боксу молиться за вас", – написав Лопес.

До лав територіально оборони вже записався Михайло Кополовець. Легенда Динамо Володимир Безсонов взяв зброю до рук. Олег Лужний відмовився їхати в Англію, щоб захищати рідну країну.

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