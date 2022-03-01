Український "танк" "переїхав" росіянина
Українець зі символічним у наш час прізвиськом "Полтавський танк" не залишив шансів супернику з країни-агресора.
До слова Одна справа битися за країну, інша – її захищати, – Лопес про українських боксерів у теробороні
Усі 5 суддів віддали перемогу Хижняку. Сосунов не забрав в Олександра жодного раунду. Майже увесь час росіянин перебував під потужними атаками українця. Сосунов буквально "дожив" до фінального гонга.
Відео перемоги Хижняка над росіянином
- Турнір "Странджа–2022" – це 73-й міжнародний турнір у Болгарії. Це найстаріші боксерські змагання Європи.
- Змагання тривали із 20 до 27 лютого 2022-го року. У них взяли участь 450 боксерів із 36 країн. Україну представляли 25 спортсменів.