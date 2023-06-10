Чемпионат Украины по футболу уже завершился, но пока остаются неопределенными два участника УПЛ на следующий сезон. Металлист и Львов вылетели напрямую в Первую лигу, тогда как Вересу и Ингульцу приходится сражаться в переходных матчах, пишет 24 канал.

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Ровенская команда играет против запорожского Металлурга, тогда как клуб из Петрова противостоит черкасскому ЛНЗ. Первые матчи сложились не очень удачно для действующих представителей УПЛ.

Ингулец – ЛНЗ 1:1

Голы: Клименко, 46 – Тищенко, 58 (пен)

Ингулец на своем поле не смог удержать победу над гостями из Черкасс. Накануне стыковых игр петровцы попрощались с Сергеем Ковальцем, а ему взамен тренерский мостик пришел Владислав Лупашко.

Хозяева смогли открыть счет в начале второго тайма благодаря яркому выстрелу от Клименко из-за пределов штрафной. Впрочем, преимущество Ингульца продержалось недолго, ведь теперь Владислав стал антигероем эпизода.

Клименко сбил на входе в собственную площадку Копала, что привело к пенальти, который реализовал Тищенко. В концовке Ингулец был ближе к победе, но в конце концов счет на табло не изменился. Потому судьба места в УПЛ решится во второй игре в Черкассах.

Металлург – Верес 1:0

Гол: Сад, 28

В параллельном матче Верес не смог справиться с запорожским Металлургом, который выглядел аутсайдером дуэли. Команда Никитина принимала ровенцев во Львове из-за приближенности Запорожья к линии фронта.

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Игра пошла не по плану Вереса с самого начала. На 5 минуте гости остались в меньшинстве из-за изъятия Волченка. Центральный защитник сорвал выход Сидорова один на один с кипером и увидел перед собой красный свет.

А в середине первого тайма Металлург вышел вперед. Провал на фланге Вереса позволил Сидорову ворваться в штрафную площадку оппонента и отпасовать на Сада. Хавбек подстроил мяч и точно поразил угол ворот Когута.

В итоге гости так и не нашли пути к воротам запорожцев, поэтому остались с минимальным поражением. Ее нужно будет исправлять в среду, 14 июня, в Ровно. Оба стыковых ответных матча пройдут одновременно. Начало – в 18:00 по киевскому времени.