Чемпіонат України з футболу вже завершився, але поки залишаються невизначеними двоє учасників УПЛ на наступний сезон. Металіст та Львів вилетіли напряму в Першу лігу, тоді як Вересу та Інгульцю доводиться битися у перехідних матчах, пише 24 канал.

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Рівненська команда грає проти запорізького Металурга, тоді як клуб з Петрового протистоїть черкаському ЛНЗ. Перші матчі склалися не дуже вдало для поки що чинних представників УПЛ.

Інгулець – ЛНЗ 1:1

Голи: Клименко, 46 – Тищенко, 58 (пен)

Інгулець на своєму полі не зміг втримати перемогу над гостям з Черкас. Напередодні стикових ігор петрівці попрощались із Сергієм Ковальцем, а йому на заміну на тренерський місток прийшов Владислав Лупашко.

Господарі змогли відкрити рахунок на початку другого тайму завдяки яскравому пострілу від Клименка з-за меж карного майданчика. Втім перевага Інгульця протрималась недовго, адже тепер Владислав став антигероєм епізоду.

Клименко збив на вході у власний майданчик Копала, що призвело до пенальті, який реалізував Тищенко. У кінцівці Інгулець був ближчим до перемоги, але зрештою рахунок на табло не змінився. Тому доля місця в УПЛ вирішиться у другій грі в Черкасах.

Металург – Верес 1:0

Гол: Сад, 28

У паралельному матчі Верес не зміг впоратись із запорізьким Металургом, який виглядав аутсайдером дуелі. Команда Микитіна приймала рівненців у Львові через наближеність Запоріжжя до лінії фронту.

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Гра пішла не за планом Вереса із самого початку. На 5 хвилині гості залишились в меншості через вилучення Вовченка. Центральний оборонець зірвав вихід Сидорова сам-на-сам із кіпером і побачив перед собою червоне світло.

А у середині першого тайму Металург вийшов вперед. Провал на фланзі Вереса дозволив Сидорову увірватися у карний майданчик опонента та відпасувати на Сада. Хавбек підлаштував м'яч та точно вразив кут воріт Когута.

У підсумку гості так і не знайшли шляхів до воріт запорожців, тому залишились із мінімальною поразкою. Її треба буде виправляти у середу, 14 червня, у Рівному. Обидва стикові матчі-відповіді пройдуть одночасно. Початок – о 18:00 за київським часом.