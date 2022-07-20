Зинченко заслужил лучшего, – Родри о потенциальном переходе украинца в Арсенал
Источник:журналист Джек Гоган
Вскоре Александр Зинченко может присоединиться к Арсеналу, куда раньше перешел нападающий Габриэл Жезус. Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что украинец уже заключил соглашение с лондонским клубом.
Родри: Манчестер Сити его не хватит
Полузащитник Манчестер Сити Родри поделился мнением об украинском одноклубнике Александре Зинченко, который в ближайшее время должен перейти в Арсенал.
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Он был отличным игроком и партнером по команде. Он заслужил лучшее. Манчестер Сити его не хватит. Но это футбол, жизнь продолжается. Игроки приходят и уходят, мы рады за него,
– сказал одноклубник Зинченко.
Накануне инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Зинченко уже заключил соглашение с лондонским клубом. Украинский футболист вроде бы уже подписал контракт до 2026 года.
Впоследствии он опубликовал информацию о том, что украинец покинул тренировочный лагерь "горожан", чтобы перебраться в Арсенал.
Также СМИ сообщали, что украинец обойдется лондонскому гранду в 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона МанСити получит бонусы.
Карьера Зинченко в составе "горожан"
- Зинченко подписал соглашение с Манчестер Сити летом 2016 года. Первый сезон он отыграл в аренде по ПСВ.
- В сезоне-2021/2022 украинец сыграл за МанСити 28 поединков, в которых совершил 5 ассистов.
- В составе "горожан" он завоевал 11 трофеев.