Півзахисник мадридського "Реала" Марко Асенсіо отримав травму, перебуваючи в стані збірної Іспанії.

У 24-річного хавбека набряк коліна. Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо: Збірна Іспанії оголосила список гравців на матч проти України

Головна проблема в тому, що Асенсіо пропустив 11 місяців саме через травму коліна. Ніхто ним ризикувати не буде. 2 вересня в Мадриді буде проведено ще один тест, який дасть більш точний прогноз.

Для відновлення Марко буде потрібно декілька днів відпочинку, він вже залишив розташування національної команди. Чи зіграє він з Україною в Лізі націй – невідомо.

До уваги! Збірна Іспанії зіграє з Україною в рамках Ліги націй. Матч відбудеться 6 вересня о 21:45 за Києвом.

Коронавірус у збірній Іспанії

Збірна Іспанії зазнала втрат перед матчем з Україною в Лізі націй. Одразу у двох футболістів "фурії роха" виявили коронавірус. Позитивні тести на коронавірус зади нападники Адама Траоре та Мікель Оярсабаль.

Тести гравці здали перед тим, як прибути на базу. Відтак обох футболістів не допустили до тренувань з командою. Замість Оярсабаля до збірної вже встигли викликати Жерара Морено.