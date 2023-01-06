Руслан Фомин рассказал о феноменальности нераскрытого таланта Рикуна. Также бывший нападающий развеял определенные мифы об экс-полузащитнике Металлиста.

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Нападающий рассказал, что Рыкун фактически "спиной" мог отдать пас наедине. Также Фомин рассказал о ментальной связи с полузащитником:

Я жил два года с Александром Валерьевичем в одной комнате. Он всегда мне говорил: "Малый, ты на меня не смотри, даже если я спиной. Ты просто беги, а я дам". Так и было. Помню, играли дома с Кривбассом. И он спиной к чужим воротам принимает мяч и дает передачу между центральным защитником и опорником, а я бегу с левого фланга, набираю. Не смотря на него, я уже подсознательно понимал, что он будет отдавать пас. Поэтому думаю, что Александр Валерьевич Рыкун – сильнейший украинский футболист, – рассказал Фомин.

Нападающий решил развеять миф распития алкоголя Рыкуном перед матчем, но не все так однозначно:

Это неправда, что Рыкун мог перед матчем позволить себе выпить. Перед матчем он никогда не пил. Был карт-бланш. За три дня до игры – у него режим, а после матча ему давали два дня на восстановление, можно сказать, – отметил Фомин

Фомин также рассказал, что Рыкун был гением в свое время не только на футбольном поле:

В карты играли постоянно, не только в комнате, но и в автобусе. Всегда была компания: Александр Бабич, Александр Горяинов, Валентин Слюсарь, Александр Рыкун, и я молодой играл с ними. Рыкун никогда не проигрывал в карты, он запоминал все карты – что получилось, что осталось и что будет в колоде. Играли за деньги. Не помню, на какие суммы играли – по гривне, две, – рассказал Фомин.

Утерянный талант Рикуна