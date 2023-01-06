Руслан Фомін розповів про феноменальність нерозкритого таланту Рикуна. Також колишній нападник розвіяв певні міфи про екс-півзахисника Металіста.

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Нападник розповів, що Рикун фактично "спиною" міг віддати пас віч-на-віч. Також Фомін розповів про ментальний зв'язок з півзахисником:

Я жив два роки з Олександром Валерійовичем в одній кімнаті. Він завжди мені казав: "Малий, ти на мене не дивися, навіть якщо я спиною. Ти просто біжи, а я дам". Так і було. Пам'ятаю, грали вдома із Кривбасом. І він спиною до чужих воріт приймає м'яч і дає передачу між центральним захисником та опорником, а я біжу з лівого флангу, набираю. Не дивлячись на нього, я вже підсвідомо розумів, що він віддаватиме пас. Тому думаю, що Олександр Валерійович Рикун - найсильніший український футболіст, – розповів Фомін.

Нападник вирішив розвіяти міф розпивання алкоголю Рикуном перед матчем, але не все так однозначно:

Це не правда, що Рикун міг перед матчем дозволити собі випити. Перед матчем він ніколи не пив. Мав карт-бланш. За три дні до гри – у нього режим, а після матчу йому давали два дні на відновлення, можна сказати, – зазначив Фомін

Фомін також розповів, що Рикун був генієм свого часу не тільки на футбольному полі:

У карти грали постійно, не лише у кімнаті, а й у автобусі. Завжди була компанія: Олександр Бабич, Олександр Горяїнов, Валентин Слюсар, Олександр Рикун, і я молодий грав з ними. Рикун ніколи не програвав у карти, він запам'ятовував усі карти - що вийшло, що залишилося і що буде в колоді. Грали за гроші. Не пам'ятаю, на які суми грали – по гривні, дві, – розповів Фомін.

Загублений талант Рикуна