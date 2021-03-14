В воскресенье, 14 марта, МЮ принимал Вест Хэм в рамках 28 тура АПЛ. Хозяева минимально одолели "молотобойцев".

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0

Гол: Доусон, 53 (авт.)

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Команды довольно вяло начали матч, много борьбы было на футбольном поле. Рашфорд откликнулся на прострел от Гринвуда, но удар у него не удался.

Ближе к завершению первого тайма чудеса реакции продемонстрировал голкипер Вест Хэма Фабьянски. Вратарь гостей перевел мощный выстрел Гринвуда в каркас ворот – арбитр указал на угловой для МЮ.

После подачи с углового Рашфорд мог открывать счет на табло. Но его удар головой снова парировал вратарь "молотобойцев".

Досадный автогол

На перерыв команды ушли при "сухом" счете. После отдыха "красным дьяволам" удалось изменить цифры на табло, но помогли им это сделать гости, а точнее защитник Доусон. Крейг пытался головой выбить мяч из пределов собственной штрафной, но ему не повезло. Он переправил навес с углового в собственные владения – 1:0 автогол, который будет сниться в ужасных снах защитнику Вест Хэма.

Не прошло и 10 минут, как хозяева могли увеличивать преимущество в счете. Фернандеш пробил из пределов штрафной – Фабьянски был снова на месте.

В середине второго тайма Спаситель Вест Хэма Фабьянски получил небольшое повреждение, но показал тренеру, что готов продолжать игру.

Гринвуд был одним из лучших на поле и на 77-й минуте сам создал себе возможность забить. Его удар со среднего расстояния попал в каркас ворот. Остро ответили гости. Однако удар Соучека со штрафного взял на себя защитник.