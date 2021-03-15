Перед матчами збірної: Ярмоленко повернувся до тренувань Вест Хема – фото
Український футболіст Вест Хема Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань. Потенційно один з лідерів збірної України може встигнути взяти участь у березневих поєдинках "синьо-жовтих".
Джерело:офіційний сайт Вест Хема
Офіційний сайт "молотобійців" не уточнює, тренується він в загальній групі, чи за індивідуальною програмою.
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Про повноцінне повернення Ярмоленка говорити на даний момент передчасно, оскільки тренувальні заняття українця проходять в полегшеному режимі. Зокрема, футболіст не був включений в заявку команди на матч з МЮ.
За попередньою інформацією, 31-річний українець може опинитися у заявці Вест Хема на наступну гру АПЛ – 21 березня "молотобійцям" належить домашнє дербі з Арсеналом.
Що відомо про травму Ярмоленка
- Ярмоленко пошкодив зв'язки коліна 9 лютого в матчі проти МЮ в Кубку Англії.
- Всього в нинішньому сезоні Ярмоленко забив два голи і віддав чотири результативні передачі в 20 матчах за англійський клуб у всіх турнірах.
- Тransfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйона євро, його контракт з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року.
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