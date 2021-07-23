Протестующие требовали от властей Японии не проводить Олимпиаду. Митинг можно было увидеть в прямой трансляции мероприятия.

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Требование протестующих

Митингующие призвали потратить деньги не на спортивное мероприятие, а на борьбу с пандемией коронавируса. Демонстранты держали в руках плакаты и скандировали соответствующие лозунги.

Заметим, такой митинг проходил не впервые. Японцы протестовали против Олимпиады еще за 3 месяца до ее начала, когда страна расширила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.

Какова ситуация с коронавирусом в Японии

Накануне в Токио зафиксировали 1979 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с середины января 2021 года. Всего в Японии 22 июля обнаружили 4082 новых больных.

Важно! Олимпийские игры начинаются в Токио 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.