Протестующие требовали от властей Японии не проводить Олимпиаду. Митинг можно было увидеть в прямой трансляции мероприятия.
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Требование протестующих
Митингующие призвали потратить деньги не на спортивное мероприятие, а на борьбу с пандемией коронавируса. Демонстранты держали в руках плакаты и скандировали соответствующие лозунги.
Заметим, такой митинг проходил не впервые. Японцы протестовали против Олимпиады еще за 3 месяца до ее начала, когда страна расширила режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19.
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Накануне в Токио зафиксировали 1979 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с середины января 2021 года. Всего в Японии 22 июля обнаружили 4082 новых больных.