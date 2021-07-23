Протестувальники вимагали від влади Японії не проводити Олімпіаду. Мітинг можна було побачити у прямій трансляції заходу.
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Вимога протестувальників
Мітингарі закликали витратити гроші не на спортивний захід, а на боротьбу з пандемією коронавірусу. Демонстранти тримали в руках плакати та скандували відповідні гасла.
Зауважимо, такий мітинг відбувався не вперше. Японці протестували проти Олімпіади ще за 3 місяці до її початку, коли країна розширила режим надзвичайної ситуації через COVID-19.
Яка ситуація з коронавірусом в Японії
Напередодні у Токіо зафіксували 1979 нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник з середини січня 2021 року. Загалом у Японії 22 липня виявили 4082 нових хворих.