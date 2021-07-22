По информации экспертов в области здравоохранения, в августе число заражений может составить до 2600 человек в день.

К слову В Олимпийской деревне обнаружили уже третий случай COVID-19

В Японии ввели чрезвычайное положение

Премьер-министр Йосихиде Суга, который полон решимости провести Олимпиаду, ввел в Токио чрезвычайное положение 12 июля, но с тех пор количество ежедневных случаев резко возросло.

Чрезвычайные меры, которые в основном включают запрет на продажу алкоголя и сокращение рабочего времени для ресторанов и баров, продлятся до 22 августа, после окончания Олимпийских игр 8 августа.