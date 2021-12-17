Мампассі став гравцем Локомотиву

"Гірники" не оголошували подробиць щодо трансферу. Але московський клуб повідомив, що 18-річний гравець підписав контракт на 5 років.

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Сума трансферу оцінюється в 4 мільйони євро.

18-річний футболіст є вихованцем Академії ФК Шахтар, за яку виступає з 2010 року. Проте за першу команду "гірників" він не провів жодного поєдинку.

Марк також є гравцем юнацької збірної України. За команду U-17 футболіст зіграв 12 матчів та забив 2 м'ячі, а у складі збірної U-19 провів 3 зустрічі.

Останні пів року провів в оренді в Маріуполі. У складі клубу він зіграв 16 матчів. У одному з поєдинків відзначився асистом.

До слова. Раніше повідомлялося, що Мампассі може отримати російське громадянство. ЗМІ зазначали, що футболістом цікавилося одразу три російські клуби

Мампассі – не перший український футболіст, що виступатиме у чемпіонаті Росії. У 2019 з Шахтаря в Росію переїхали Олег Данченко, Іван Ордець та Ярослав Ракицький.