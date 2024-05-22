Манчестер Сіті став чемпіоном Англії сезону-2023/2024. Для команди Гвардіоли це четверте чемпіонство поспіль.
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Нагорода для Гвардіоли
Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращого тренера сезону-2023/2024 від Англійської Прем'єр-ліги. На нагороду також претендували Унаї Емері (Астон Вілла), Мікель Артета (Арсенал), Андоні Іраола (Борнмут) та Юрген Клопп (Ліверпуль).
Іспанець також поділився емоціями від завоювання титулу.
Я хочу розділити цю нагороду! Особливо з Мікелем Артетою за неймовірну роботу, яку він проробляв до останнього матчу, доводячи напругу в чемпіонських перегонах до межі. Звичайно, з Юргеном Клоппом за незабутню боротьбу протягом багатьох років. І з Унаї Емері, який знову зробив щось неймовірне, вивівши Астон Віллу до Ліги чемпіонів. І з Андоні Іраолою за те, що він зробив у Борнмуті у своєму першому сезоні в АПЛ, оговтавшись після важкого початку,
– поділився Пеп Гвардіола.
Він також додав, що для нього велика честь працювати поруч з такими тренерами і виграти цей трофей. Зокрема, що у майбутньому вони постараються захистити цю нагороду.
Манчестер Сіті на чолі з Пепом Гвардіолою також вдалося виграти Лігу чемпіонів у сезоні-2022/2023.
Нагадаємо, що Пеп Гвардіола планує покинути команду наприкінці сезону-2024/2025. Причиною є те, що іспанець хоче більше часу присвятити сім'ї, з якою рідко бачиться з моменту переїзду в Манчестер.