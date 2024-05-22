Манчестер Сіті став чемпіоном Англії сезону-2023/2024. Для команди Гвардіоли це четверте чемпіонство поспіль.

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Нагорода для Гвардіоли

Пеп Гвардіола отримав нагороду найкращого тренера сезону-2023/2024 від Англійської Прем'єр-ліги. На нагороду також претендували Унаї Емері (Астон Вілла), Мікель Артета (Арсенал), Андоні Іраола (Борнмут) та Юрген Клопп (Ліверпуль).

Іспанець також поділився емоціями від завоювання титулу.

Я хочу розділити цю нагороду! Особливо з Мікелем Артетою за неймовірну роботу, яку він проробляв до останнього матчу, доводячи напругу в чемпіонських перегонах до межі. Звичайно, з Юргеном Клоппом за незабутню боротьбу протягом багатьох років. І з Унаї Емері, який знову зробив щось неймовірне, вивівши Астон Віллу до Ліги чемпіонів. І з Андоні Іраолою за те, що він зробив у Борнмуті у своєму першому сезоні в АПЛ, оговтавшись після важкого початку,

– поділився Пеп Гвардіола.

Він також додав, що для нього велика честь працювати поруч з такими тренерами і виграти цей трофей. Зокрема, що у майбутньому вони постараються захистити цю нагороду.

Манчестер Сіті на чолі з Пепом Гвардіолою також вдалося виграти Лігу чемпіонів у сезоні-2022/2023.

Важливо! У суботу, 25 травня, о 17:00 відбудеться фінал Кубка Англії, де за трофей змагатимуться Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. "Містяни" матимуть змогу записати ще один трофей на свій рахунок.

Нагадаємо, що Пеп Гвардіола планує покинути команду наприкінці сезону-2024/2025. Причиною є те, що іспанець хоче більше часу присвятити сім'ї, з якою рідко бачиться з моменту переїзду в Манчестер.