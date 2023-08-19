"Если бы тратили, как Челси, меня бы убили": Гвардиола раскритиковал расточительство клуба Мудрика

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его клуб рационально использует деньги, выделенные на трансферы. Это очень отличает "горожан" от неудачника прошлого сезона Челси.

Новый сезон только начался, а Пеп Гвардиола и его Манчестер Сити уже выиграл первый трофей – Суперкубок УЕФА. Такой успех был бы невозможен без громких трансферов, совершаемых "горожанами". Тем не менее, испанец считает, что МанСити рационально использует деньги инвесторов.

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Благоразумный Гвардиола

Гвардиола аргументировал свой ответ сравнением с лондонским Челси. "Синие" во времена правления Боли потратили 900 миллионов, но результаты до сих пор отсутствуют.

"Если бы мы потратили столько же, сколько потратил Челси за два последних трансферных окна – я не смог бы здесь сидеть, потому что вы бы меня убили, это точно. За нами следили бы настолько внимательно, что вы даже не можете себе представить.

Говорят, что Сити и Гвардиола только и делают, что покупают игроков. Не знал, что имею в кармане столько денег, чтобы купить всех имеющихся у меня игроков.

Мы должны наблюдать за происходящим на рынке, анализировать, можем ли мы позволить себе тех или иных игроков. Мы хотели купить Магвайра, Кукурелью, Алексиса Санчеса, но не стали этого делать, потому что не хотели переплачивать.

Мы будем платить только те суммы, которые будем считать справедливыми. Для всего остального у нас есть академия.

Если они уже потратили 900 миллионов фунтов за время правления Боли, а потом хотят потратить столько же – это их дело. Бизнес есть бизнес. В этом сезоне они продают много, поэтому могут это делать. Каждый делает то, что лучше для клуба", – сказал Гвардиола.