Пеле снова попал в реанимацию: дочь рассказала о состоянии легенды футбола

Пеле никак не может восстановиться от операции. Легендарный футболист снова попал в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу из-за ухудшения здоровья.

"Пеле устал и сделал небольшой шаг назад"

Пеле лишь недавно выписали из больницы после операции. Однако состояние здоровья легендарного бразильца вновь ухудшилось.

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Его повторно госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса.

– это заболевание, которое вызывает жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод.

Такие неприятные новости заставили вновь поволноваться миллионы поклонников Пеле. Дочь бывшего футболиста решила успокоить фанатов и написала пост на своей странице в инстаграме, выложив фотографию с отцом. Келли написала, что после такой операции возможны такие сбои в организме. Но состояние здоровья Пеле стабильное.

"В наши дни в мире много беспокойства, и мы не хотим быть поводом для новых. Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Обычный сценарий выздоровления мужчины его возраста после такой операции – иногда два шага вперед и шаг назад. Вчера он устал и сделал небольшой шаг назад", – написала Келли.



Пеле с дочкой Келли / Фото из instagram.com/iamkelynascimento

Пеле сделали операцию: что известно

Здоровье 80-летнего Пеле начинает все чаще подводить бразильца. Бывший футболист имеет проблемы с почками и предстательной железой.

Также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава. В начале сентября Пеле был вынужден лечь на операционный стол. Футболисту удалили опухоль. Уже после операции Пеле сам обратился к болельщикам в инстаграме и поблагодарил их за теплые слова. Прокомментировала состояние бразильца его дочь Келли.