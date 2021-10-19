Печальный сценарий для Барселоны: Агуэро рассказал, что может произойти после неудачи с Динамо
Источник:Барселона
Барселона после поражений Баварии и Бенфике может впервые за длительное время не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы улучшить свои шансы, каталонцам следует обыграть 20 октября киевское Динамо.
Агуэро: Нам нужно обыграть Динамо
Нападающий Барселоны Серхио Агуэро считает, что неудача в противостоянии с Динамо поставит крест на шансах каталонцев.
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У нас нет другого варианта, нам нужно обыграть Динамо. Иначе мы фактически вылетаем,
– заявил футболист.
Вместе с тем, футболист подчеркнул, что Барселона уверена в своих силах после победы над Валенсией (3:1).
"Но у нас есть уверенность после победного матча в воскресенье, также с нами фаны, так что мы можем завоевать три очка", – отметил Серхио.
Агуэро пропустил старт сезона из-за травмы. Футболист заявил, что рад снова вернуться на поле.
Я рад, что уже смог выйти на поле, я чувствовал себя хорошо в матче в воскресенье, особенно потому, что мы победили,
– резюмировал аргентинец.
Барселона – Динамо: главное
- Каталонский клуб примет чемпиона Украины на "Камп Ноу" в среду, 20 октября. Игра начнется в 19:45.
- Динамо и Барселона второй сезон подряд встречаются в Лиге чемпионов. В прошлом году каталонцы дважды обыграли киевлян.
- Всего в активе Барселоны 7 побед в противостояниях с Динамо. "Бело-синие" выиграли в трех поединках.